В Минобороны посоветовали, что делать мобилизованным, если их отправили на фронт без подготовки

В Министерстве обороны указывают, что мобилизованные граждане, не проходившие военную службу, должны проходить обучение перед отправкой на фронт, однако такое обучение сейчас происходит в более сжатые сроки, чем раньше. Об этом написала в своем Telegram-канале заместитель министра Анна Маляр.

"Мобилизированных, не проходивших военную службу, направляют в учебные центры. Из-за масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит в сокращенные сроки, но без снижения качества обучения", - заявила она.

Информацию о том, что "мобилизованных сразу без подготовки отправляют в Бахмут", она назвала "российским нарративом", и в то же время сообщила о том, что делать тем, кого действительно отправляют на фронт без подготовки.

"Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, вы должны сообщить об этом по телефонам горячей линии. Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили, и какой ТЦК СП отправил", - указала замминистра.

Номера горячей линии Минобороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99. Кроме того, Маляр подчеркнула, что мобилизованные направляются на разные направления, а не только на восток.

"Есть немало тыловых воинских частей в разных регионах Украины, задача которых - приближать нашу Победу. Спектр широкий - от учебных заведений и подразделений до баз, складов и арсеналов. Сюда же можно добавить ремонтные части, части связи и киберобороны. Вспомнить стоит аэродромы, госпитали, автобазы. Необходима круглосуточная их охрана и оборона. И на такие должности тоже происходит мобилизация", - отметила она.

Маляр также опровергла "месседжи пророссийских Telegram-каналов" о мобилизации женщин. По ее мнению, сейчас "кремлевская пропаганда продолжает распространять фейки и мифы", используя манипуляции фактами для влияния на украинское общество.

"Казалось бы, уже столько раз эта тема не получала высокой заинтересованности, однако они настойчиво пытаются ее "раскрутить", несмотря на отсутствие успехов. У нас не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков. И не направляют без их согласия на передний край", – подчеркнула чиновница.

По ее словам, если военнообязанная женщина получает повестку, это делается для уточнения данных, поскольку по закону такие женщины должны это делать каждые пять лет.

"Также постоянно распространяется информация, что якобы через "Дію" будут выдавать повестки. Сейчас повестки через "Дію" не выдают. И вопрос этот не прорабатывается", - добавила замминистра.

Отметим при этом, что у Министерства цифровой трансформации есть планы по внедрению в "Дію" военного билета, однако сейчас даже нет ориентированной даты начала работы над таким нововведением.