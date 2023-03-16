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Чиновник Минобороны организовал в Киеве схему уклонения от мобилизации
Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала еще три схемы уклонения военнообязанных граждан от мобилизации. О подозрении сообщено пяти организаторам оборудок. Среди них – должностное лицо Министерства обороны Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Подозреваемые предлагали военнообязанным оформить фальшивые документы или организовать нелегальный выезд за границу – во избежание мобилизации. За свои "услуги" требовали до 9 тысяч долларов.
Так, в Киеве стражи порядка задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны. Мужчина, используя свои связи, организовал незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Закарпатской области сотрудники СБУ разоблачили двух жителей Береговского района, которые собирались нелегально перевозить своих "клиентов" за границу. Злоумышленники планировали на своих автомобилях провезти "уклонистом" вне установленных пунктов пропуска. К слову, одного из фигурантов ранее уже судили за незаконную переправку лиц через государственную границу.
Еще трех дельцов задержали во Львовской области. Злоумышленники предлагали военнообязанным пересечь границу как водители международных перевозок.
Всем фигурантом сообщено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех причастных лиц.
Напомним, 9 марта о подозрении сообщили депутату одного из городских советов Волыни. Он вместе с сообщниками с помощью фальшивых документов помогал военнообязанным уехать за границу и избежать мобилизации.