Чиновник Минобороны организовал в Киеве схему уклонения от мобилизации

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала еще три схемы уклонения военнообязанных граждан от мобилизации. О подозрении сообщено пяти организаторам оборудок. Среди них – должностное лицо Министерства обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Подозреваемые предлагали военнообязанным оформить фальшивые документы или организовать нелегальный выезд за границу – во избежание мобилизации. За свои "услуги" требовали до 9 тысяч долларов.

СБУ нейтрализовала еще 3 схемы уклонения от мобилизации. Фото: СБУ

Так, в Киеве стражи порядка задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны. Мужчина, используя свои связи, организовал незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета.

В Закарпатской области сотрудники СБУ разоблачили двух жителей Береговского района, которые собирались нелегально перевозить своих "клиентов" за границу. Злоумышленники планировали на своих автомобилях провезти "уклонистом" вне установленных пунктов пропуска. К слову, одного из фигурантов ранее уже судили за незаконную переправку лиц через государственную границу.

СБУ нейтрализовала еще 3 схемы уклонения от мобилизации. Фото: СБУ

Еще трех дельцов задержали во Львовской области. Злоумышленники предлагали военнообязанным пересечь границу как водители международных перевозок.

Всем фигурантом сообщено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех причастных лиц.

Напомним, 9 марта о подозрении сообщили депутату одного из городских советов Волыни. Он вместе с сообщниками с помощью фальшивых документов помогал военнообязанным уехать за границу и избежать мобилизации.