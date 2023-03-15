Бывший сотрудник СБУ призывал к дезертирству и работал на РФ

Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, проводившего подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что накануне полномасштабного вторжения предатель уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза.

Оттуда он звонил по телефону бывшим коллегам и призвал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо". А в случае отказа – угрожал "слить" их персональные данные представителям российских спецслужб.

"Кроме того, злоумышленник пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого пытался выпросить эту информацию у сотрудников СБУ", - отмечают правоохранители.

В СБУ добавляют, что в марте 2023 изменник пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали.

На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (государственная измена),

ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

"Сейчас ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Выясняются все детали его противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ задержала в Киеве бывшего сотрудника одного из региональных органов Службы, подозреваемого в дезертирстве.