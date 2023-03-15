Организовывал вывоз украинского зерна и псевдореферендум: СБУ сообщила о подозрении "главе правительства "ДНР"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "главе правительства" террористической организации "ДНР" – Виталию Хоценко. Он является гражданином России и входит в ближайшее окружение террориста, предводителя "ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

При содействии Пушилина Хоценко получил "руководящую должность" в так называемом "правительстве" террористической организации "ДНР". В рядах оккупационного органа россиянин выполнял различные задачи Москвы.

В частности, Хоценко отвечал за вывоз украинского зерна, угля и гранита из Мариупольского порта в Россию.

Также злоумышленник был одним из ключевых организаторов фейкового "референдума" по "присоединению" захваченной территории Донецкой области в состав РФ.

Кроме того, подозреваемый отвечал за материально-техническое обеспечение боевиков ДНР для вооруженной агрессии против Украины.

Сотрудники СБУ объявили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110);

создание террористической группы или террористической организации (ст. 258-3).



Сейчас Хоценко скрывается на временно оккупированной территории Украины. Однако следователи СБУ знают о месте его нахождения и работают для привлечения злоумышленника к ответственности.

Напомним, накануне СБУ сообщила о подозрении так называемому "министру транспорта Херсонской области". Злоумышленник по поручению Кремля перестраивал местную транспортную систему под военные нужды РФ. Также при содействии подозреваемого российские захватчики тоннами вывозили в Россию украинское зерно.