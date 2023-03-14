Организовывал депортацию украинских детей в РФ: СБУ объявила о подозрении оккупационному "министру"

Служба безопасности Украины в результате следственно-оперативных действий сообщила о подозрении так называемому "министру транспорта Херсонской области". Мужчине инкриминируют незаконное пересечение границы Украины с целью причинения вреда интересам государства.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, подозреваемым является гражданин РФ, который в мае 2023 года "получил назначение" в оккупационный орган во временно захваченной части Херсонской области.

Возглавляя оккупационный "Минтранспорт", злоумышленник по поручению Кремля перестраивал местную транспортную систему под военные нужды страны-агрессора.

Кроме того, мужчина является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсонской области в Россию - под видом поездок в детские лагеря.

Также при содействии подозреваемого российские захватчики тоннами вывозили в Россию украинское зерно.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УКУ);

незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства (ч. 1 ст. 332-2 УКУ).



Сейчас подозреваемый находится во временно оккупированном Скадовске Херсонской области. Правоохранители проводят комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Напомним, накануне СБУ собрала безоговорочные доказательства вины российского агента, который в условиях войны проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Предатель проведет 15 лет за решеткой.