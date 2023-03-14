"Сливал" позиции ВСУ и планировал вступить в ряды окупантов: СБУ задержала контрактника в Николаевской области (ВИДЕО)

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе спецоперации в прифронтовых районах Николаевской области. Им оказался контрактник одной из воинских частей, дислоцированных на территории региона.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, в феврале 2023 года он по собственной инициативе вышел на спецслужбу РФ, которой предложил свою помощь в войне против Украины, а также выразил желание вступить в ряды оккупантов.

"Чтобы установить связь с агрессором, он "обратился" к своей сестре, проживающей в России и находящейся в близких отношениях с должностным лицом оккупационных группировок. Им оказался заместитель командира по военно-политической работе 83-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВС РФ Владимир Снеговский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с врагом женщина познакомилась после временного захвата одного из поселков Херсонской области, где проживала в начале полномасштабного вторжения.

Во время освобождения района она решила бежать вместе с захватчиками, а затем поселилась в РФ, где продолжила общение со Снеговским. Установлено, что именно он передал информацию о ее родственнике кадровому сотруднику российской спецслужбы, затем вышедшему на прямую связь с фигурантом.

По данным следствия, вражеский агент выполнял указания своего "куратора" по сбору данных о дислокации подразделений ВСУ в Николаевской и Винницкой областях. Развединформация нужна была захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Также агент обсудил с представителем российской спецслужбы условия перехода за линию фронта и сдачу в плен.

Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали в одном из административных зданий во время выполнения разведывательной задачи.

При обыске у задержанного обнаружен мобильный телефон с установленным анонимным мессенджером, который он использовал для общения с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины российского агента, который в условиях войны проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Предатель проведет 15 лет за решеткой.