Собирала для россиян персональные данные украинцев: СБУ задержала коллаборантку в Лимане

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу в ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях Донецкой области. Злоумышленницей оказалась бывшая чиновница одного из отделений "Укрпочты" на территории Лимана.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, после захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и присоединилась к рядам местной оккупационной администрации. Там ее назначили главой "отдела приема граждан управления труда и социальной защиты населения ДНР".

Находясь на "должности", коллаборантка собирала персональные данные граждан, которые передавала российским оккупантам. Вынуждала пенсионеров и льготников переводить соцвыплаты под "российскую юрисдикцию".

После освобождения Лимана фигурантка пыталась скрываться от правосудия и даже вернулась на прежнее место работы в "Укрпочте". Впрочем, сотрудники СБУ установили факты ее коллаборационной деятельности и задержали ее.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника рашистов в ходе контрдиверсионных мер в Днепропетровской области. Злоумышленник собирал разведданные об обороне региона.