"Сливал" рашистам информацию о перемещении ВСУ в Днепропетровской области: СБУ задержала вражеского информатора

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника рашистов в ходе контрдиверсионных мер в Днепропетровской области. Злоумышленник собирал разведданные об обороне региона.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, злоумышленник по своей инициативе публиковал в пророссийских пабликах фото- и видеоматериалы мест базирования Сил обороны в регионе. Таким образом, он попал в поле зрения российских спецслужб, которые предложили ему сотрудничество за деньги, которые затем присылали на его банковскую карточку.

"По указаниям врага он выходил на местность и скрыто фотографировал перемещение подразделений ВСУ на территории области. Прежде всего, агрессора интересовала информация о возможном перемещении колонн с военной техникой иностранного производства", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, разведданные российские захватчики планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Контрразведчики СБУ задержали вражеского информатора на попытке передачи закрытых сведений оккупантам.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Синельниковского района, публично поддерживавший вооруженную агрессию РФ против Украины. Свои прокремлевские взгляды он распространял с собственного аккаунта в соцсетях.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и обнаружили компьютер и мобильный телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Сейчас злоумышленник под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленница собирала информацию о местах базирования Сил обороны и расположении критической инфраструктуры на территории Николаевщины.