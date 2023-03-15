В Харькове вынесли приговор чиновнице госпредприятия, помогавшей россиянам корректировать обстрелы города

Коллегия судей Жовтневого районного суда Харькова 10 марта вынесла обвинительный приговор женщине, которая передавала врагу информацию о расположении украинских военных в городе.

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Как сообщают в областной прокуратуре и Службе безопасности Украины, речь идет о 54-летней женщине, которая была должностным лицом одного из государственных предприятий в Харькове и была завербована представителями российской спецслужбы в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Фигурантка признана виновной в государственной измене в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса). Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Прокуроры доказали, что женщина, находясь в Харькове во время полномасштабного вторжения России в Украину, начала общаться через Telegram с двумя представителями страны-агрессора. Один из них – военнослужащий ВС РФ. В СБУ заявляют, что впоследствии он был "ликвидирован украинскими защитниками на восточном фронте". Другим оказался боевик "ДНР", житель Донецка.

В период с 25 февраля по 9 марта 2022 года подсудимая собирала и передавала российским кураторам разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона, также предоставляла сведения о местах массового пребывания людей, в том числе пункты выдачи гуманитарной помощи.

По данным следствия, геолокации гражданских объектов требовались оккупантам для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по инфраструктуре. Кроме того, женщина посылала видеозаписи разрушений, вызванных обстрелами российских военных, для последующей корректировки их огня.

СБУ задержала злоумышленницу в марте прошлого года во время выполнения разведывательного задания. В ходе обыска у задержанной был обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с врагом. В суде же женщина свою вину не признала, назвав все доводы правоохранителей дезинформацией.