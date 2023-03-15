В Харкові засудили посадовицю держпідприємства, що допомагала росіянам корегувати обстріли міста

Колегія суддів Жовтневого районного суду Харкова 10 березня винесла обвинувальний вирок жінці, що передавала ворогу інформацію про розташування українських військових у цьому місті.

Як повідомляють в обласній прокуратурі та Службі безпеки України, йдеться про 54-річну жінку, яка була посадовицею одного з державних підприємств у Харкові, завербованою представниками російської спецслужби на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фігурантку визнано винною в державній зради в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу). Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Прокурори у суді довели, що жінка, перебуваючи у Харкові під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, почала спілкуватися через Telegram з двома представниками країни-агресора. Один з них — військовослужбовець ЗС РФ. В СБУ заявляють, що в подальшому його було "ліквідовано українськими оборонцями на східному фронті". Іншим виявився бойовик "ДНР", мешканець Донецька.

У період з 25 лютого до 9 березня 2022 року підсудна збирала та передавала російським кураторам розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону, також надавала відомості про місця масового перебування людей, в тому числі пункти видачі гуманітарної допомоги.

За даними слідства, геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі. Крім того, жінка надсилала відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами російських військових, для подальшого корегування їх вогню.

СБУ затримала зловмисницю у березні минулого року під час виконання нею розвідувального завдання. Під час обшуків у затриманої виявили мобільний телефон, який вона використовувала для листування з ворогом. Натомість у суді жінка свою вину не визнала, назвавші всі доводи правоохоронців дезінформацією.