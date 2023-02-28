Жінці, поставленій окупантами очолювати селище на Харківщині, дали мінімальний строк: вирок оскаржать

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винною в колабораційній діяльності мешканку села Морозівка Ізюмського району Харківської області. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Прокурори в суді довели, що під час російської окупації 44-річна жінка, яка працювала в місцевому будинку культури, вирішила співпрацювати з представниками Збройних сил Росії.

На початку червня 2022 року вона обійняла посаду "помічника начальника відділу" в Морозівці в окупаційній адміністрації держави-агресора. Зазначається, що вона збирала паспортні дані місцевих мешканців, проводила збори і надавала вказівки підлеглим.

У серпні, як зазначають в прокуратурі, "за віддану службу загарбникам" жінка отримала підвищення та обійняла посаду "начальника Савинського територіального відділу Ізюмської військово-цивільної адміністрації".

Вона, зокрема, брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників та організовувала роботу відділу.

Втім, вже у вересні, нагадаємо, більша частина окупованої території Харківської області, зокрема Савинці й Морозівка, була звільнена українською армією.

Розсліжуванням справи проти жінки займалися слідчі відділу №1 Ізюмського райуправління поліції за оперативного супроводу співробітників управління Служби безпеки України в Харківській області.

Фігурантці інкримінували частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади в окупаційній адміністрації держави-агресора).

Суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади чи місцевого самоврядування строком на 10 років, з конфіскацією майна.

Натомість прокуратура залишилася незадоволеною вироком і заявляє, що буде оскаржувати його "у зв’язку з невідповідністю покарання ступеню тяжкості злочину". Зазначимо, що зазначена норма ККУ передбачає, що строк у п’ять років позбавлення волі є мінімальним за відповідний злочин, максимальним же є ув'язнення на десять років.