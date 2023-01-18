На Харківщині судитимуть окупаційну "голову сільради", що замінила прапор на адмінбудівлі на російський

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної жінки, яку звинувачують у колабораціонізмі.

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Як повідомляє обласна прокуратура, під час окупації села Липчанівка Ізюмського району місцева мешканка погодилась на пропозицію загарбників та обійняла посаду "голови" незаконно утвореного "Бригадирівського сільського поселення", до складу якого входили декілька сіл району.

Зазначимо, що до української адмінреформи 2020 року до складу Бригадирівської сільради входили, окрім Липчанівки та Бригадирівки, села Федорівка та Бабенкове. Всі вони, як і сусіднє місто Ізюм, внаслідок російського вторгнення тимчасово опинилися під окупацією.

Жінці ж інкримінують добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу).

Вказується, що обвинувачена організовувала та контролювала роботу співробітників окупаційного органу влади, а також неодноразово брала участь у видачі гуманітарної допомоги з боку РФ.

Крім того, встановлено, що жінка зухвало зірвала прапор України з місцевої адміністративної будівлі і кинула його землю, повісивши російський прапор.

Справу проти неї розслідували слідчі Ізюмського райуправління поліції. Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо також, що на Харківщині судитимуть директора ліцею у селі Андріївка Куп‘янського району, який забезпечив її при окупації російськими підручниками.