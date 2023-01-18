На Харьковщине будут судить "главу" оккупационного сельсовета, заменившую флаг на админздании на российский

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летней женщины, обвиняемой в коллаборационизме.

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Как сообщает областная прокуратура, во время оккупации села Липчановка Изюмского района местная жительница согласилась на предложение захватчиков и заняла должность "председателя" незаконно образованного "Бригадировского сельского поселения", в состав которого входили несколько сел района.

Отметим, что до украинской админреформы 2020 года в состав Бригадировского сельсовета входили, кроме Липчановки и Бригадировки, села Федоровка и Бабенково. Все они, как и соседний город Изюм, в результате российского вторжения временно оказались под оккупацией.

Женщине же инкриминируют добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти на оккупированной территории (часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса).

Указывается, что обвиняемая организовывала и контролировала работу сотрудников оккупационного органа власти, а также неоднократно принимала участие в выдаче гуманитарной помощи со стороны РФ.

Кроме того, установлено, что женщина дерзко сорвала флаг Украины с местного административного здания и бросила его землю, повесив российский флаг.

Дело против нее расследовали следователи Изюмского райуправления полиции. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним также, что в Харьковской области будут судить директора лицея в селе Андреевка Купянского района, который обеспечил ее при оккупации российскими учебниками.