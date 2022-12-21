В Харкові судитимуть директора сільської школи, що забезпечив її при окупації російськими підручниками

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо директора освітнього закладу у селі Андріївка Куп‘янського району, якому інкримінують колабораціонізм.

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Як ідеться у повідомленні відомства, в серпні, під час російської окупації населеного пункту, він провів нараду працівників та повідомив, що навчання у закладі буде здійснюватись за російською програмою, а оплата працівникам виплачуватиметься у російських рублях.

7 вересня у селищі Великий Бурлук колаборант отримав російські підручники за стандартами освіти держави-агресора, які у подальшому привіз до своєї школи. Після цього він надав вказівку працівникам роздати отримані ним російські підручники учням, аби організовувати освітній процес за програмою РФ.

Після деокупації, а саме 1 листопада чоловіка затримали українські правоохоронці. Його звинувачують за частиною 3 статті 111-1 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти). Справу буде розглядати Київський суд Харкова.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Розслідування ж проводило слідче управління Головного управління поліції в Харківській області за оперативного супроводу співробітників обласного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Зазначимо, що єдиним навчальним закладом в зазначеному селі є комунальний заклад "Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради". Його директором, згідно даним на сайті установи, значився Шестопалов Віктор Михайлович.

Нагадаємо також, що у жовтні Служба безпеки Україні повідомляла про затримання за тією ж статтею директорки ліцею у Великому Бурлуку, яка також забезпечила завезення до свого закладу російських підручників на початку навчального року.