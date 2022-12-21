В Харькове будут судить директора сельской школы, обеспечившего ее при оккупации российскими учебниками

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора образовательного учреждения в селе Андреевка Купянского района, которому инкриминируют коллаборационизм.

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Как говорится в сообщении ведомства, в августе, во время российской оккупации населенного пункта, он провел совещание сотрудников и сообщил, что обучение в учреждении будет проводиться по российской программе, а оплата работникам будет выплачиваться в российских рублях.

7 сентября в поселке Великий Бурлук коллаборант получил российские учебники по стандартам образования государства-агрессора, которые в дальнейшем привез в свою школу. После этого он дал указание работникам раздать полученные им российские учебники учащимся, чтобы организовывать образовательный процесс по программе РФ.

После деоккупации, а именно 1 ноября, мужчину задержали украинские правоохранители. Его обвиняют по части 3 статьи 111-1 Уголовного кодекса (действия, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях). Дело будет рассматривать Киевский суд Харькова.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Расследование проводило следственное управление Главного управления полиции в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников областного управления департамента стратегических расследований Нацполиции.

Отметим, что единственным учебным заведением в указанном селе является коммунальное заведение "Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета". Его директором, согласно данным на сайте учреждения, значился Шестопалов Виктор Михайлович.

Напомним также, что в октябре Служба безопасности Украины сообщала о задержании по той же статье директора лицея в Великом Бурлуке, которая также обеспечила завоз в свое учреждение российских учебников в начале учебного года.