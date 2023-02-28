Женщине, "возглавившей" поселок в Харьковской области при оккупации, дали минимальный срок: приговор обжалуют

Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновной в коллаборационной деятельности жительницу села Морозовка Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Прокуроры в суде доказали, что во время российской оккупации 44-летняя женщина, работавшая в местном доме культуры, решила сотрудничать с представителями Вооруженных сил России.

В начале июня 2022 года она вступила в должность "помощника начальника отдела" в Морозовке в оккупационной администрации государства-агрессора. Отмечается, что она собирала паспортные данные местных жителей, проводила собрания и раздавала указания подчиненным.

В августе же, как отмечают в прокуратуре, "за преданную службу захватчикам" женщина получила повышение и заняла должность "начальника Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации".

Она, в частности, принимала участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, обеспечивала оформление документации о приеме работников и организовывала работу отдела.

Впрочем, уже в сентябре, напомним, большая часть оккупированной территории Харьковской области, в частности Савинцы и Морозовка, была освобождена украинской армией.

Расследованием дела против женщины занимались следователи отдела №1 Изюмского райуправления полиции при оперативном сопровождении сотрудников управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Фигурантке инкриминировали часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности в оккупационной администрации государства-агрессора).

Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти или местного самоуправления сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

В то же время прокуратура осталась недовольна приговором и заявляет, что будет обжаловать его "в связи с несоответствием наказания степени тяжести преступления". Отметим, что указанная норма УКУ предусматривает, что срок в пять лет лишения свободы является минимальным за соответствующее преступление, максимальным же является заключение на десять лет.