СБУ "по горячим следам" задержала корректировщика недавних ракетных ударов по Харькову

Сотрудники контрразведки СБУ задержали российского агента, причастного к ракетным обстрелам Харькова 5 февраля 2023 года. В результате вражеских "прилетов" погибли мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура города.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, корректировщиком оказался местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой.

Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага.

Рашисты использовали указанные локации в качестве потенциальных целей для ракетных атак. Причем после "прилетов" они ставили этому агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий.

"Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента, его причастность к недавним ракетным атакам на жилой дом и высшее учебное заведение Харькова, а также установили его российских кураторов", - отмечают правоохранители.

Как выяснило следствие, вражеский агент вел коммуникацию с куратором через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации. На "задачу" предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания. Однако это не помешало его обнаружению контрразведчиками СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали агента РФ непосредственно во время выполнения очередной задачи врага – сбора информации о результатах ракетных обстрелов одного из высших учебных заведений города.

"На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Напомним, 5 февраля, российские оккупационные войска утром нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Тогда одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения.

Ранее СБУ в ходе следственно-оперативных действий собрала безоговорочные доказательства вины еще двух агентов РФ, собиравших разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.