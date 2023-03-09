- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Изготовлял документы о непригодности к службе: волынскому депутату сообщили о подозрении
Руководитель Волынской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату одного из городских советов области. Он вместе с сообщниками с помощью фальшивых документов помогал военнообязанным выехать за границу и избежать мобилизации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
Фигуранту объявлено о подозрении в содействии в незаконной переправке через границу военнообязанных мужчин по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
По данным следствия, депутат – врач территориального медицинского объединения и еще двое жителей города Ковель предлагали изготовление поддельных документов мужчинам, которые хотят уехать из Украины. В частности, подозреваемые производили липовые временные удостоверения военнообязанных и фальшивые справки о непригодности к службе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За свои услуги фигуранты потребовали 3 тысячи долларов.
Задержали сообщников во время получения части "оплаты" от уроженца Луганской области.
Всем участникам схемы сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, накануне правоохранители разоблачили незаконную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Житель Черновцов за 13 500 долларов организовал незаконную переправку двух военнообязанных в Республику Молдову.
Отметим, что за попытку пересечения границы с поддельными документами предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если есть факт уклонения от призыва по мобилизации - это статья 336 Уголовного кодекса Украины, а она предусматривает до 5 лет лишения свободы.