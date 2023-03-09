Изготовлял документы о непригодности к службе: волынскому депутату сообщили о подозрении

Руководитель Волынской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату одного из городских советов области. Он вместе с сообщниками с помощью фальшивых документов помогал военнообязанным выехать за границу и избежать мобилизации.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Фигуранту объявлено о подозрении в содействии в незаконной переправке через границу военнообязанных мужчин по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, депутат – врач территориального медицинского объединения и еще двое жителей города Ковель предлагали изготовление поддельных документов мужчинам, которые хотят уехать из Украины. В частности, подозреваемые производили липовые временные удостоверения военнообязанных и фальшивые справки о непригодности к службе.

Правоохранители разоблачили схему незаконной переправки через границу. Фото: Офис Генпрокурора Украины

За свои услуги фигуранты потребовали 3 тысячи долларов.

Задержали сообщников во время получения части "оплаты" от уроженца Луганской области.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, накануне правоохранители разоблачили незаконную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Житель Черновцов за 13 500 долларов организовал незаконную переправку двух военнообязанных в Республику Молдову.

Отметим, что за попытку пересечения границы с поддельными документами предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если есть факт уклонения от призыва по мобилизации - это статья 336 Уголовного кодекса Украины, а она предусматривает до 5 лет лишения свободы.