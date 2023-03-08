СБУ заблокировала 26 Telegram-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации

Киберспециалисты Службы безопасности обнаружили и заблокировали 26 Telegram-каналов, которые "сообщали" о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектовании и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Telegram-каналах сообщали актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов. Для сбора сведений о "локации" использовали собственную сеть осведомителей среди местных жителей.

"Из-за постоянного "обновления" информации деструктивные каналы быстро "наращивали" собственную аудиторию, которая превысила 400 тыс. подписчиков. После этого администраторы решили сделать на этом "бизнес" и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы", — выяснила СБУ.

Среди организаторов – два владельца SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили:

компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;

банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы.

В настоящее время шести администраторам деструктивных Telegram-каналов планируется уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Ранее СБУ заблокировала еще шесть каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах страны были задержаны семь организаторов нелегального перемещения граждан.