СБУ ликвидировала еще четыре канала бегства уклонистов за границу

Служба безопасности Украины отчиталась о блокировании еще четырех каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Как говорится в сообщении ведомства, в результате многоэтапных следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины задержаны организаторы нелегального перемещения людей.

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"Именно они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства под видом участников волонтерского движения или с фальшивыми документами. В среднем стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 6 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и удаленности региона", - говорится в нем.

В частности, в Одесской области разоблачена схема побега за границу по поддельным документам. К ее организации оказались причастны несколько местных жителей и граждан Молдовы. Дельцы вносили в загранпаспорт своих клиентов фиктивные отметки об их пребывании на консульском учете в соседней стране.

В Хмельницкой области разоблачен житель Шепетовского района, который предлагал потенциальным призывникам выехать в Европейский союз под видом перевозчиков медицинской гуманитарной помощи. Для этого он подделывал письма о необходимости доставки иностранных медпрепаратов для украинских войск.

В Николаевской области ликвидирован канал нелегального выезда уклонистов за границу через Молдову и Румынию. Для этого организаторы схемы производили фальшивые свидетельства о рождении детей.

В Ровенской же области задержан еще один махинатор, который помогал местным жителям незаконно выехать в Евросоюз в качестве водителей международных грузовых рейсов.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В рамках уголовных производств по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу) продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Николаевской, Одесской, Ровенской и Хмельницкой областей совместно с подразделениями Госпогранслужбы и Национальной полиции при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Напомним, что ранее в январе СБУ сообщала о трех других разоблаченных каналах побега из Украины уклонистов, а в конце декабря - о ликвидации совместно со Службой информации и безопасности Молдовы еще одного такого канала.