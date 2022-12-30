В ГПСУ рассказали, сколько уклонистов погибло при попытке сбежать из Украины с начала войны

С начала действия военного положения 24 февраля украинские пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы почти 12 тысяч мужчин, по возрасту подлежащих призыву во время мобилизации.

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Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы, более 8,2 тысячи из этих нарушителей пытались пересечь границу незаконным способом вне пунктов пропуска. Остальные же пытались схитрить на паспортном контроле в пунктах пропуска.

По материалам сотрудников оперативно-розыскных подразделений ГПСУ было начато более 2100 уголовных производств, из которых более 430 за незаконную переправку лиц через границу (статья 332 Уголовного кодекса) и 1650 за подделку документов и использование поддельных документов (статья 358 УК).

За уклонение от призыва (статья 336 УК) открыто более 20 дел. Более 950 людям сообщено о подозрении в совершении перечисленных преступлений, более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

В свою очередь, с начала полномасштабной войны зафиксировано 410 безуспешных попыток подкупа пограничников, во время которых тем предлагали взятки на общую сумму более 4,9 миллиона гривен.

Также в ГПСУ сообщают, что с начала полномасштабного российского вторжения было зафиксировано 12 случаев обнаружения утопленников-мужчин на украинско-румынском речном участке границы, где пограничники фиксируют больше всего попыток нарушения госграницы. Кроме того, были обнаружены тела трех мужчин, погибших в горах – один из них погиб весной этого года, а двух других нашли буквально накануне.

Напомним также, что Служба безопасности Украины накануне отчиталась, что совместно со Службой информации и безопасности Молдовы заблокировала транснациональный канал нелегальной миграции в Евросоюз.