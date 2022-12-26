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Категория
Общество
Дата публикации

СБУ ликвидировала канал выезда призывников за границу через организацию депутата Черниговского горсовета

СБУ ликвидировала канал выезда призывников за границу через организацию депутата Черниговского горсовета
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации еще одного канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Как говорится в сообщении ведомства, в результате следственно-оперативных действий в Черниговской области были разоблачены три организатора нелегального трафика.

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Ими оказались местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам уехать в Евросоюз под видом волонтеров. Стоимость такой "услуги" составляла от 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов.

Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета.

После этого информация о фиктивных "волонтерах" подавалась в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях". По данным СБУ, благодаря ее оперативному реагированию удалось предотвратить побег за границу по этой схеме до 10 уклонистов.

В ходе обысков по местам проживания и работы фигурантов правоохранители обнаружили десятки тысяч долларов, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и печати общественной организации, которую использовали для подделки документов. Кроме того, у фигурантов изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Сейчас им сообщено о подозрении по статье 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и части 3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу) Уголовного кодекса. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечению к ответственности виновных лиц. Расследование ведут следователи управления СБУ в Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Фото 2 — СБУ ликвидировала канал выезда призывников за границу через организацию депутата Черниговского горсовета
Фото: СБУ
Фото 3 — СБУ ликвидировала канал выезда призывников за границу через организацию депутата Черниговского горсовета
Фото: СБУ
Фото 4 — СБУ ликвидировала канал выезда призывников за границу через организацию депутата Черниговского горсовета
Фото: СБУ
Фото 5 — СБУ ликвидировала канал выезда призывников за границу через организацию депутата Черниговского горсовета
Фото: СБУ
Фото 6 — СБУ ликвидировала канал выезда призывников за границу через организацию депутата Черниговского горсовета
Фото: СБУ

Отметим, что до этого СБУ сообщала, что ликвидировала схему побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, а также через Приднестровье.

Напомним также, что недавно СБУ в результате контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговской области обнаружила местонахождение новых схронов с российскими средствами поражения.

Автор:
Тимофей Беспятов