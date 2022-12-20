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В Черниговской области обнаружили арсеналы оружия, которые оставили российские оккупанты (ФОТО)
Служба безопасности установила местонахождение новых схронов с российскими средствами поражения в результате контрдиверсионных мер в приграничных районах Черниговской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что скрытые арсеналы оккупанты покинули во время их бегства из северных регионов Украины от контрнаступления Сил обороны.
Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами в противотанковое вооружение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В одном из населенных пунктов Минской территориальной общины обнаружено около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня "Град".
В лесополосе вблизи областного центра сотрудники СБУ обнаружили более 100 единиц зарядов в ручных противотанковых гранатометах.
Кроме этого, в Черниговском районе на бывшем блокпоста российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тыс. патронов к нему.
А во время оперативно-профилактической отработки Корюковского района в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра.
Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям Вооруженных Сил Украины.