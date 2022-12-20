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В Черниговской области обнаружили арсеналы оружия, которые оставили российские оккупанты (ФОТО)

В Черниговской области обнаружили арсеналы оружия, которые оставили российские оккупанты (ФОТО)

Служба безопасности установила местонахождение новых схронов с российскими средствами поражения в результате контрдиверсионных мер в приграничных районах Черниговской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что скрытые арсеналы оккупанты покинули во время их бегства из северных регионов Украины от контрнаступления Сил обороны.

Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами в противотанковое вооружение.

В одном из населенных пунктов Минской территориальной общины обнаружено около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня "Град".

В лесополосе вблизи областного центра сотрудники СБУ обнаружили более 100 единиц зарядов в ручных противотанковых гранатометах.

Фото 2 — В Черниговской области обнаружили арсеналы оружия, которые оставили российские оккупанты (ФОТО)
Фото 3 — В Черниговской области обнаружили арсеналы оружия, которые оставили российские оккупанты (ФОТО)
Фото 4 — В Черниговской области обнаружили арсеналы оружия, которые оставили российские оккупанты (ФОТО)
Фото 5 — В Черниговской области обнаружили арсеналы оружия, которые оставили российские оккупанты (ФОТО)
Фото 6 — В Черниговской области обнаружили арсеналы оружия, которые оставили российские оккупанты (ФОТО)
Фото 7 — В Черниговской области обнаружили арсеналы оружия, которые оставили российские оккупанты (ФОТО)

Кроме этого, в Черниговском районе на бывшем блокпоста российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тыс. патронов к нему.

А во время оперативно-профилактической отработки Корюковского района в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра.

Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Автор:
Светлана Манько