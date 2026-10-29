Около 3 тысяч домов получили 752 млн грн на автономное питание

Около 3 тыс. многоквартирных домов получили финансирование по правительственной программе "СвітлоДІМ" для приобретения оборудования автономного питания. По состоянию на 27 октября, общая сумма поддержки превысила 752 млн грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

В общей сложности финансирование получили 2 977 многоквартирных домов. Из предусмотренных для них более 752 млн. грн. уже перечислено свыше 406 млн. грн. на приобретение оборудования.

Больше всего профинансированных домов расположены в Киеве - более 1,5 тыс. Еще более 950 домов получили поддержку в Киевской области, а более 390 - в Харькове и Харьковской области.

Таким образом, на Киев и Киевскую область приходится более 80% домов, которым уже согласовали финансирование.

В программу также присоединились совладельцы многоквартирных домов Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областей.

Подали более 5,4 тысяч заявок

В общей сложности на участие в программе подали более 5,4 тыс. заявок.

Активнее всего финансированием пользуются объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) — на них приходится 65% всех обращений.

Наибольшим спросом среди оборудования пользуются аккумуляторы и инверторы. Также совладельцы покупают солнечные панели, системы управления батареями и генераторы.

Программа "СвітлоДІМ" предусматривает государственную помощь от 100 тыс. до 300 тыс. грн на один многоквартирный дом. Средства можно использовать на оборудование, обеспечивающее работу освещения, лифтов, водоснабжения, отопления и других систем при отключении электроэнергии.

Напомним, еще в мае по программе "СвітлоДІМ" более 450 млн грн получили 1792 дома. Тогда совладельцы подали более 3,2 тыс. заявок на участие в программе.