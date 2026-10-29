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Майже 3 тисячі будинків отримали 752 млн грн на автономне живлення

СЕС, сонячні панелі, сонячна електростанція
Майже 3 тисячі будинків отримали 752 млн грн на автономне живлення / Freepik

Майже 3 тис. багатоквартирних будинків отримали фінансування за урядовою програмою "СвітлоДІМ" для придбання обладнання автономного живлення. Станом на 27 жовтня загальна сума підтримки перевищила 752 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Загалом фінансування отримали 2 977 багатоквартирних будинків. Із передбачених для них понад 752 млн грн уже перераховано понад 406 млн грн на придбання обладнання.

Найбільше профінансованих будинків розташовані у Києві — понад 1,5 тис. Ще понад 950 будинків отримали підтримку в Київській області, а понад 390 — у Харкові та Харківській області.

Таким чином, на Київ та Київщину припадає понад 80% будинків, яким уже погодили фінансування.

До програми також долучилися співвласники багатоквартирних будинків Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Сумської областей.

Подали понад 5,4 тисячі заявок

Загалом на участь у програмі подали понад 5,4 тис. заявок.

Найактивніше фінансуванням користуються об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) — на них припадає 65% усіх звернень.

Найбільшим попитом серед обладнання користуються акумулятори та інвертори. Також співвласники купують сонячні панелі, системи керування батареями та генератори.

Програма "СвітлоДІМ" передбачає державну допомогу від 100 тис. до 300 тис. грн на один багатоквартирний будинок. Кошти можна використати на обладнання, яке забезпечуватиме роботу освітлення, ліфтів, водопостачання, опалення та інших систем під час відключень електроенергії.

Нагадаємо, ще у травні за програмою "СвітлоДІМ" понад 450 млн грн отримали 1792 будинки. Тоді співвласники подали понад 3,2 тис. заявок на участь у програмі.

Автор:
Тетяна Гойденко

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