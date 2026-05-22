Программа "СвітлоДім" уже выделила более 450 млн грн для многоквартирных домов

Правительственная программа поддержки многоквартирных домов "СвітлоДім" профинансировала 1792 дома на общую сумму более 450 млн грн. Средства направляются на закупку оборудования для обеспечения стабильной работы жилищной инфраструктуры при отключении электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на КОВА.

По состоянию на 21 мая уже перечислено более 370 млн. грн. на закупку необходимого оборудования. Наибольшее финансирование получили дома в Киеве и в Киевской области.

Распределение профинансированных домов выглядит так:

более 1100 домов - в Киеве;

почти 600 домов - в Киевской области;

более 110 домов - в Харькове и Харьковской области.

С начала работы программы совладельцы многоквартирных домов подали более 3258 заявок. Комиссия уже рассмотрела 3182 заявки, из которых согласовала 1824.

Чаще всего совладельцы домов планируют покупать оборудование для автономного питания:

аккумуляторы – около 37% заявок;

инверторы - 33%;

солнечные панели – 11%;

блоки управления высоковольтными батареями – 11%;

генераторы – 8%.

В программе наиболее активно участвуют дома средней и большой этажности. На жилые дома от 7 до 16 этажей приходится половина всех заявок.

Программа "СвітлоДім" предусматривает финансовую помощь от 100 тыс. до 300 тыс. грн на приобретение автономных источников электроэнергии. Денежные средства могут использоваться для обеспечения бесперебойной работы освещения, лифтов, водоснабжения, тепла и связи в многоквартирных домах.

Напомним, с таном на 23 апреля 2026 года финансирование по программе "СвітлоДім" получили 1406 многоквартирных домов. В целом на это уже направлено более 290 млн. грн. с 353 млн. грн. предусмотренных выплат.