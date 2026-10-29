Аренда паев в Украине перестала дорожать: что будет с выплатами владельцам

В Украине с июля 2026 г. остановился рост стоимости аренды сельскохозяйственной земли. В то же время, массового снижения арендных ставок или неуплаты владельцам паев пока нет.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга, сообщает "РБК-Украина".

Что происходит с ценами на аренду паев

По словам Высоцкого, к июлю в Украине в течение двух лет росла стоимость аренды сельскохозяйственных земель. Этот тренд начался в июле 2024 года, однако в середине 2026 прекратился.

"Цены на землю с 1 июля не упали, но перестали расти", – пояснил министр.

По его оценке такая ситуация сохранится до конца 2026 года. Пока нет признаков массового снижения арендных ставок или отказов агрокомпаний от выплат владельцам паев.

Высоцкий подчеркнул, что земля остается основным ресурсом аграрного бизнеса. Кроме того, большинство расчетов за пользование паями происходит в четвертом квартале, поэтому ожидается, что по итогам года большинство обязательств будет выполнено в соответствии с действующими договорами между агрокомпаниями и землевладельцами.

Как экспорт влияет на стоимость аренды земли

Одним из факторов, сдерживающих рост арендных ставок, есть проблемы с экспортом украинской аграрной продукции.

В середине июля фактически остановился экспорт аграрных и других грузов через порты Большой Одессы. Это произошло на фоне ужесточения российских атак на суда и портовую инфраструктуру.

После этого аграрный сектор переориентировал часть экспортных потоков на западную границу Украины, а также железнодорожные перевозки, дунайские порты и автомобильный транспорт. Однако альтернативные маршруты не могут обеспечить такие же объемы перевозок, как глубоководные порты Черного моря.

Ограничения экспорта влияют на возможности аграриев реализовывать продукцию и получать доход, что в свою очередь сказывается на их расходах и готовности повышать арендные ставки.

По словам Высоцкого, то, как будут меняться цены на аренду земли в 2027 году, будет в значительной степени зависеть от дальнейшей ситуации с экспортом агропродукции.

Следовательно, до конца 2026 года владельцам паев не стоит ожидать значительного роста арендных ставок. В то же время оснований говорить о массовом падении цен или неуплате аренды пока нет.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 плательщики перечислили в местные бюджеты 37,9 млрд грн платы за землю. Это на 12,1%, или на 4,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.