Земля в Украине стремительно дорожает: сколько стоит гектар

Где самая дорогая земля в Украине: цены по регионам

В марте 2026 года средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине выросла более чем на 10% — до 77,1 тыс. грн за гектар.

Средняя цена сельскохозяйственной земли в Украине в марте 2026 года выросла по сравнению с февралем на 10,6% с 69,78 до 77,153 тыс. грн/га, но все еще не достигла рекордного уровня 95,768 грн/га, зафиксированного в январе 2026 года.

Цены на сельскохозяйственные участки существенно разнятся в зависимости от регионов. Так, в марте средняя цена земли в Ивано-Франковской области составляла 173,5 тыс. грн/га, в Киевской – 161,6 тыс. грн/га, тогда как в Херсонской – 35,7 тыс. грн/га, Запорожской – 41,8 тыс. грн/га и Сумской – 42 тыс. грн/га.

В марте было продано почти 24 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, что стало наибольшим показателем этого года.

Рост цен на землю свидетельствует об усилении спроса и активизации рынка, хотя пока средняя цена остается ниже исторического рекорда, установленного в январе этого года.

Напомним, в Украине введен единый стандарт работы, позволяющий бизнесу оперативно изменять целевое назначение земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Автор:
Ольга Опенько