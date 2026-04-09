Земля в Україні стрімко дорожчає: скільки коштує гектар

У березні 2026 року середня вартість сільськогосподарської землі в Україні зросла на понад 10% - до 77,1 тис. грн за гектар.

Ціни на землю в Україні

Середня ціна сільськогосподарської землі в Україні у березні 2026 року виросла порівняно з лютим на 10,6% з 69,78 до 77,153 тис грн/га, але все ще не досягла рекордного рівня 95,768 грн/га, зафіксованого у січні 2026 року.

Ціни на сільськогосподарські ділянки суттєво різняться залежно від регіонів. Так, у березні середня ціна землі в Івано-Франківській області складала 173,5 тис. грн/га, у Київській - 161,6 тис. грн/га, тоді як у Херсонській - 35,7 тис. грн/га, Запорізькій - 41,8 тис. грн/га та Сумській - 42 тис. грн/га.

Загалом у березні було продано майже 24 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, що стало найбільшим показником цього року.

Зростання цін на землю свідчить про посилення попиту та активізацію ринку, хоча поки що середня ціна залишається нижчою за історичний рекорд, встановлений у січні цього року.

Нагадаємо, в Україні запроваджено єдиний стандарт роботи, що дозволяє бізнесу оперативно змінювати цільове призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення.