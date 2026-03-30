В Україні спростили зміну цільового призначення сільгоспземель: покрокова інструкція

В Україні спростили переведення сільгоспземель для бізнесу

В Україні запроваджено єдиний стандарт роботи, що дозволяє бізнесу оперативно змінювати цільове призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, з огляду на потребу будівництва нових енергетичних об’єктів до наступної зими ця спрощена процедура вирішить дуже багато питань тим громадам, які дбають про енергонезалежність.

Процедура зміни цільового призначення сільськогосподарських земель під промислові та енергетичні об'єкти зараз займає від 1,5 до 2 місяців замість колишніх одного-трьох років.

"Щоб спрощена процедура була однаково зручною в усіх областях України, ми з командою підготували методичні матеріали. Це буквально покроковий алгоритм дій, який включає всі етапи проходження спрощеної процедури зміни цільового призначення земельної ділянки від подачі заявки до видачі мотивованого висновку", - наголосив нардеп.

Спрощена процедура розрахована на розвиток реального сектору економіки та відновлення інфраструктури. Такий порядок діятиме протягом воєнного стану та п’яти років після його завершення.

Основні характеристики механізму:

  • Дозволено розміщувати промислові підприємства, об'єкти енергетики (крім атомної), складські приміщення та сільськогосподарські будівлі.
  • Окремий перелік об'єктів (мережі електро- та газопостачання) дозволено оформлювати за цією схемою не лише за межами, а й у межах міст та сіл.
  • Право на подання запиту мають органи виконавчої влади, місцевого самоврядування або безпосередні власники приватних ділянок (орендарі самостійно ініціювати процес не можуть).

Алгоритм оформлення за новою схемою

Процес цифровізований та максимально позбавлений бюрократичних зволікань:

  1. Подання запиту: Заявка подається через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) із зазначенням коду об'єкта, параметрів забудови та класу небезпеки.
  2. Розгляд органом архітектури: Уповноважена інстанція протягом 10 робочих днів перевіряє відсутність природоохоронних чи історико-культурних обмежень.
  3. Отримання висновку: Позитивний результат автоматично прирівнюється до містобудівних умов і обмежень (МУО), що дозволяє не збирати додаткові папери для проєктування.
  4. Зміни в Держгеокадастрі: Висновок стає підставою для оновлення даних у кадастрі без розроблення документації із землеустрою.
  5. Початок проєктування: Розпочати розробку проєкту можна одразу після отримання висновку, проте дозвіл на будівництво видається вже після фінального оформлення статусу землі.

"Ці матеріали вже відправлені на обласні військові адміністрації, а ті, своєю чергою - направлять їх органам містобудування та архітектури", - додав Кисилевський.

Нагадаємо, Закон 3563-IX (законопроект № 9627) щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок с\г призначення на землі промисловості та енергетики набув чинності 28 травня 2024 року.

Тетяна Бесараб