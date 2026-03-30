В Украине упростили изменение целевого назначения сельхозземель: пошаговая инструкция

В Украине введен единый стандарт работы, позволяющий бизнесу оперативно изменять целевое назначение земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, учитывая потребность строительства новых энергетических объектов до следующей зимы, эта упрощенная процедура решит очень много вопросов тем общинам, которые заботятся об энергонезависимости.

Процедура изменения целевого назначения сельскохозяйственных земель под промышленные и энергетические объекты сейчас занимает от 1,5 до 2 месяцев вместо бывших одного-трех лет.

"Чтобы упрощенная процедура была одинаково удобна во всех областях Украины, мы с командой подготовили методические материалы. Это буквально пошаговый алгоритм действий, который включает все этапы прохождения упрощенной процедуры изменения целевого назначения земельного участка от подачи заявки до выдачи мотивированного заключения", - подчеркнул нардеп.

Упрощенная процедура рассчитана на развитие реального сектора экономики и восстановление инфраструктуры. Такой порядок будет действовать в течение военного положения и через пять лет после его завершения.

Основные характеристики механизма:

Разрешено размещать промышленные предприятия, объекты энергетики (кроме атомной), складские помещения и сельскохозяйственные здания.

Отдельный перечень объектов (сети электро- и газоснабжения) разрешается оформлять по этой схеме не только за пределами, но и в пределах городов и сел.

Право на подачу запроса имеют органы исполнительной власти, местного самоуправления или непосредственные владельцы частных участков (арендаторы самостоятельно инициировать процесс не могут).

Алгоритм оформления по новой схеме

Процесс цифровизирован и максимально лишен бюрократических проволочек:

Заявка подается через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ) с указанием кода объекта, параметров застройки и класса опасности. Рассмотрение органом архитектуры: Уполномоченная инстанция 10 рабочих дней проверяет отсутствие природоохранных или историко-культурных ограничений. Получительный вывод: Положительный результат автоматически приравнивается к градостроительным условиям и ограничениям, что позволяет не собирать дополнительные бумаги для проектирования. Изменения в Госгеокадастре: Вывод становится основанием для обновления данных в кадастре без разработки документации по землеустройству. Начало проектирования: Начать разработку проекта можно сразу после получения заключения, однако разрешение на строительство выдается уже после финального оформления статуса земли.

"Эти материалы уже отправлены на областные военные администрации, а те, в свою очередь, направят их органам градостроительства и архитектуры", - добавил Кисилевский.

Напомним, Закон 3563-IX (законопроект № 9627) об упрощении изменения целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения на земли промышленности и энергетики вступил в силу 28 мая 2024 года.