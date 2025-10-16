Упрощенная процедура изменения целевого назначения земли дает результат: в каких регионах больше всего

171 предприятие и общество из 14 областей Украины воспользовались упрощенной процедурой изменения целевого назначения земельного участка сельскохозяйственного назначения на земли промышленности и энергетики для строительства новых предприятий и электростанций.

Как пишет Delo.ua, об этом на Киевском международном экономическом форуме сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, автор закона о сокращении продолжительности изменения целевого назначения земли с 1-3 лет до 1,5 месяцев.

По его словам, решения об изменении целевого назначения земли по упрощенной процедуре приняты для строительства объектов производственно-складского хозяйства (75 участков), производства энергии из возобновляемых источников (42 участка), промышленного производства и индустриальных парков (26 участков), других объектов (28 участков).

Кисилевский отметил, что больше всего положительных решений было принято в Киевской, Закарпатской, Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях. Никакого решения пока не было принято в Сумской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В целом по упрощенной процедуре целевое назначение с земель на земли промышленности и энергетики изменено для участков суммарной площадью 1050 га. Из них:

434 га – производство энергии из возобновляемых источников

385 га – производственно-складское хозяйство

121 га – промышленное производство и индустриальные парки

110 га – другое.

"Покупка земли и последующая смена ее целевого назначения долгое время была одним из наиболее длительных и коррупционогенных этапов осуществления инвестиций в промышленность и энергетику. В среднем 2-3 года бюрократии, коррупции и унижения предпринимателей занимала эта простая по своей сути процедура. Теперь ситуация изменилась. Упрощенная процедура занимается производств. Но главное, инвесторы, которые решаются строить промышленные или энергетические объекты во время войны, испытывают лучшее отношение со стороны государства”, - подчеркнул Кисилевский.

Он напомнил, что упрощенная процедура изменения целевого назначения земельных участков применяется для земель назначения за пределами населенных пунктов, где нет разработанной градостроительной документации, для размещения определенных законом объектов промышленности и энергетики:

Промышленные здания и склады

Трубопроводы, коммуникации и линии электропередач (кроме магистральных и магистральных газопроводов)

Комплексные промышленные сооружения (кроме предприятий и сооружений предприятий по обогащению и переработке ядерных материалов; сооружений и печей для сжигания отходов; электростанций атомных)

Здания сельскохозяйственного назначения, лесоводства и рыбного хозяйства.

Основанием для изменения целевого назначения есть мотивированный вывод органа градостроительства и архитектуры местного совета. Этот документ одновременно является особым видом градостроительных условий и ограничений, служащих основанием для проектирования объекта строительства.

Закон 3563-IX (законопроект № 9627) об упрощении изменения целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения на земли промышленности и энергетики вступил в силу 28 мая 2024 года.