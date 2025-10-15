- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Год работы "Земельного банка": более 62 тыс. га передано в пользование
Фонд государственного имущества Украины, ООО "Государственный земельный банк" и партнеры подвели итоги года работы проекта "Земельный банк". С 1 октября 2024 года аграрии уплатили 1,19 млрд грн за аренду 62 194 га государственных сельскохозяйственных земель.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Об аукционах госземель
С 1 октября 2024 года "Земельный банк" заключил 927 соглашений и передал в законное пользование 62194 гектара государственных сельскохозяйственных земель. За этот период поступило 4539 предложений от участников торгов, а средняя ставка субаренды составила 19,1 тыс. грн за гектар в год по НДС.
Аграрии заплатили за пользование государственными землями 1,19 млрд грн, что подтверждает высокий уровень заинтересованности и эффективность работы проекта.
В общей сложности на торги было выставлено 73,8 тыс. гектаров государственных сельскохозяйственных земель в 19 регионах Украины.
Подавляющее большинство победителей аукционов – 91,3% – это представители малого и среднего агробизнеса. Такой результат свидетельствует о высоком уровне доверия к системе и обеспечении равного доступа агропроизводителей из всех регионов страны к государственным земельным ресурсам.
Что такое "Земельный банк"
"Земельный банк" - это современный и прозрачный механизм аренды государственных сельскохозяйственных земель, находящихся в использовании государственных агропредприятий.
Проект создан для того, чтобы сделать доступ к государственной земле открытым, честным и выгодным. Через онлайн-аукционы на платформе Prozorro. Продажи каждый желающий может арендовать земельный участок для ведения собственного агробизнеса. Система полностью исключает коррупционные опасности и теневые схемы.
- Кто может арендовать государственную землю
Принять участие в аукционах могут все резиденты Украины — в частности:
- фермеры и аграрные компании;
- частные предприниматели;
- ветераны войны;
- внутренне перемещенные лица;
- граждане, желающие начать собственное дело в агросфере.
Продолжительность аренды зависит от назначения земельного участка:
- до 14 лет – для выращивания однолетних культур;
- до 25 лет – для выращивания многолетних насаждений.
Минимальная стартовая стоимость аренды составляет не менее 12% нормативной денежной оценки земли, что соответствует примерно 3–4 тыс. грн за гектар в год в зависимости от региона.
Реальная цена определяется во время аукциона - по принципу "кто предложит больше, тот и победит". По данным Prozorro.Продажи, арендная плата за 1 гектар может достигать 30–40 тыс. грн в год, в зависимости от качества грунтов, расположения и спроса.
- Как принять участие в аукционе
- Выберите лот и ознакомьтесь со всей доступной информацией.
- Зарегистрируйтесь на одной из официальных площадок Prozorro.
- Подайте заявку через электронный кабинет.
- Уплатите регистрационный и гарантийный взнос.
- Поучаствуйте в аукционе и сделайте свое ценовое предложение.
- Пройдите квалификацию и заключите договор аренды.
- Заплатите арендную плату за первый год использования.