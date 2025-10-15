Запланована подія 2

Год работы "Земельного банка": более 62 тыс. га передано в пользование

земельные участки
Итоги года "Земельного банка" и аренда аграриями / Pexels

Фонд государственного имущества Украины, ООО "Государственный земельный банк" и партнеры подвели итоги года работы проекта "Земельный банк". С 1 октября 2024 года аграрии уплатили 1,19 млрд грн за аренду 62 194 га государственных сельскохозяйственных земель.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Об аукционах госземель

С 1 октября 2024 года "Земельный банк" заключил 927 соглашений и передал в законное пользование 62194 гектара государственных сельскохозяйственных земель. За этот период поступило 4539 предложений от участников торгов, а средняя ставка субаренды составила 19,1 тыс. грн за гектар в год по НДС.

Аграрии заплатили за пользование государственными землями 1,19 млрд грн, что подтверждает высокий уровень заинтересованности и эффективность работы проекта.

В общей сложности на торги было выставлено 73,8 тыс. гектаров государственных сельскохозяйственных земель в 19 регионах Украины.

Подавляющее большинство победителей аукционов – 91,3% – это представители малого и среднего агробизнеса. Такой результат свидетельствует о высоком уровне доверия к системе и обеспечении равного доступа агропроизводителей из всех регионов страны к государственным земельным ресурсам.

Что такое "Земельный банк"

"Земельный банк" - это современный и прозрачный механизм аренды государственных сельскохозяйственных земель, находящихся в использовании государственных агропредприятий.

Проект создан для того, чтобы сделать доступ к государственной земле открытым, честным и выгодным. Через онлайн-аукционы на платформе Prozorro. Продажи каждый желающий может арендовать земельный участок для ведения собственного агробизнеса. Система полностью исключает коррупционные опасности и теневые схемы.

  • Кто может арендовать государственную землю

Принять участие в аукционах могут все резиденты Украины — в частности:

  • фермеры и аграрные компании;
  • частные предприниматели;
  • ветераны войны;
  • внутренне перемещенные лица;
  • граждане, желающие начать собственное дело в агросфере.

Продолжительность аренды зависит от назначения земельного участка:

  • до 14 лет – для выращивания однолетних культур;
  • до 25 лет – для выращивания многолетних насаждений.

Минимальная стартовая стоимость аренды составляет не менее 12% нормативной денежной оценки земли, что соответствует примерно 3–4 тыс. грн за гектар в год в зависимости от региона.

Реальная цена определяется во время аукциона - по принципу "кто предложит больше, тот и победит". По данным Prozorro.Продажи, арендная плата за 1 гектар может достигать 30–40 тыс. грн в год, в зависимости от качества грунтов, расположения и спроса.

  • Как принять участие в аукционе
  1. Выберите лот и ознакомьтесь со всей доступной информацией.
  2. Зарегистрируйтесь на одной из официальных площадок Prozorro.
  3. Подайте заявку через электронный кабинет.
  4. Уплатите регистрационный и гарантийный взнос.
  5. Поучаствуйте в аукционе и сделайте свое ценовое предложение.
  6. Пройдите квалификацию и заключите договор аренды.
  7. Заплатите арендную плату за первый год использования.
Автор:
Ольга Опенько