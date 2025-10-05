”Земельный банк”: государство получило 52,3 млн грн в неделю от субаренды земель через Prozorro.

В системе Prozorro. Продажи на этой неделе состоялось 16 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель, организованных ООО "Государственный земельный банк".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Земельный банк ".

Торги проходили в Николаевской, Харьковской, Киевской, Закарпатской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Общая площадь земельных участков, выставленных на торги, составила 3535,86 гектаров.

По результатам аукционов суммарная стоимость победных ставок достигла 52,3 миллионов гривен, а с учетом налога на добавленную стоимость экономический эффект может составить 62,7 миллионов гривен.

За неделю участники торгов подали 55 предложений. В среднем субаренда одного гектара стоила 14 793 гривны. В ходе торгов стоимость лотов в среднем выросла в 4,4 раза.

Самый дорогой лот недели

Самый большой и дорогой лот на этой неделе расположен в Николаевской области. Земельный участок площадью 925,37 гектара вызвал конкуренцию среди четырех участников. Начальная ставка выросла в 4,1 раза и достигла 12,8 миллионов гривен. Средняя стоимость гектара на этом участке составила 13832 гривны.

Отдельно стоит отметить результаты торгов 2 октября, когда в Prozorro. Продажи состоялось шесть аукционов. Лоты размещались на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской, Закарпатской и Хмельницкой областей. Их общая площадь составила 954,5 га.

По итогам торгов "Земельный банк" получил 25 предложений участников. Стартовая суммарная стоимость в 3,2 миллиона гривен выросла в 5,6 раза, достигнув 18,6 миллиона гривен. С учетом НДС ожидаемый экономический эффект составит 22,3 миллиона гривен. Средняя стоимость аренды одного гектара составила 19490 гривен.

Самый дорогой лот среди них тоже пришелся на Николаевскую область. Земельный участок площадью 746,74 гектара собрал четырех участников. В результате стартовая цена выросла в 4,3 раза, а финальная ставка составила 12 миллионов гривен. Это означает, что один гектар этого участка оценен в 16100 гривен.

Добавим, в начале сентября в системе "Prozorro.Продажи" состоялось 16 аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 11,3 млн гривен. В общей сложности ожидаемый экономический эффект от торгов вместе с 20% НДС составил 13,6 млн гривен.