За неделю земельные аукционы принесли бюджету более 11 млн грн: какой лот стал самым дорогим

земля, земельные участки
За эту неделю земельные аукционы принесли бюджету более 11 млн. грн. / Freepik

С 1 по 5 сентября в системе "Prozorro.Продажи" состоялось 16 аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 11,3 млн гривен. В общей сложности ожидаемый экономический эффект от торгов вместе с 20% НДС составил 13,6 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Земельного банка".

Лоты были расположены в Закарпатской и Харьковской областях, а их общая площадь составила 678,85 га.

В ходе аукционов поступило 51 предложение от участников. Средняя стоимость одного гектара составила 16752 грн. Стоимость субаренды всех земельных участков в ходе торгов выросла в 3,8 раза.

Самым дорогим лотом недели стал земельный участок в Харьковской области, площадью 247,58 гектаров. Ее стартовая цена во время аукциона выросла в 4,9 раза, а финальная ставка составила 6,1 млн грн. Стоимость одного гектара этого участка – 24 791 грн.

Справочно

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании госпредприятий. Этот инвестиционный продукт делает невозможным коррупцию, убирает любые теневые схемы и позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro.Продажи.

Напомним, с 25 по 29 августа в системе "Prozorro.Продажи" состоялось 32 онлайн-аукциона субаренды государственных сельскохозяйственных земель. Суммарная выручка за неделю составила 11,6 млн. грн. плюс 2,3 млн. грн. НДС.

Автор:
Татьяна Ковальчук