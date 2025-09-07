За тиждень земельні аукціони принесли бюджету понад 11 млн грн: який лот став найдорожчим

З 1 по 5 вересня у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 16 аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 11,3 млн гривень. Загалом очікуваний економічний ефект від торгів разом із 20% ПДВ склав 13,6 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Земельного банку".

Лоті були розташовані в Закарпатській та Харківській областях, а їхня загальна площа становила 678,85 гектарів.

Під час аукціонів надійшла 51 пропозиція від учасників. Середня вартість одного гектару становила 16 752 грн. Вартість суборенди усіх земельних ділянок ході торгів зросла у 3,8 рази.

Найдорожчим лотом тижня стала земельна ділянка на Харківщині, площею 247,58 гектарів. Її стартова ціна під час аукціону зросла у 4,9 рази, а фінальна ставка склала 6,1 млн грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 24 791 грн.

Довідково

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні держпідприємств. Цей інвестиційний продукт унеможливлює корупцію, прибирає будь-які тіньові схеми і дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі.

Нагадаємо, з 25 по 29 серпня у системі “Prozorro.Продажі” відбулося 32 онлайн-аукціони суборенди державних сільськогосподарських земель. Сумарна виручка за тиждень склала 11,6 млн грн плюс 2,3 млн грн ПДВ.