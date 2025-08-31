Запланована подія 2

Суборенда державних земель: торги "Земельного банку" принесли 11,6 млн грн за тиждень

земля, будинки
Державні с/г землі на аукціонах / Freepik

З 25 по 29 серпня у системі “Prozorro.Продажі” відбулося 32 онлайн-аукціони суборенди державних сільськогосподарських земель. Сумарна виручка за тиждень склала 11,6 млн грн плюс 2,3 млн грн ПДВ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Земельного банку".

Аукціони "Земельного банку"

 Землі площею 1070 гектарів були представлені у Харківській, Кіровоградській, Закарпатській, Одеській, Сумській та Київській областях.

Основні результати аукціонів за тиждень:

  • Сумарна виручка склала 11,6 млн грн плюс 2,3 млн грн ПДВ.
  • Потенційний економічний ефект від торгів — 13,9 млн грн з ПДВ.
  • Було подано 94 пропозиції від учасників.
  • Середня вартість суборенди за 1 гектар — 10 851 грн.
  • Вартість усіх земельних ділянок підвищилась у 3 рази.
  • Найдорожча ділянка цього тижня — у Харківській області, площею 203,8 га. Її стартова ціна зросла в 4,5 раза та склала 4,5 млн грн, а вартість одного гектара — 22 077 грн.

Про "Земельний банк"

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні держпідприємств.

Цей інвестиційний продукт унеможливлює корупцію, прибирає будь-які тіньові схеми і дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі.

Додамо, за рік роботи "Земельного банку" було оголошено аукціони на 68,5 тисячі гектарів державних земель. Торги відбулися на площу 64,5 тисячі гектарів, а у законне користування аграрії отримали 53,2 тисячі гектарів у 18 регіонах України. Для обліку земель "Земельний банк" подав 1962 клопотання до територіальних органів Держгеокадастру та уклав 1804 договори оренди.

