Державний земельний банк підбив підсумки першого року роботи: понад 53 тис. га передано аграріям

У Києві відбувся публічний звіт генерального директора "Державного земельного банку" Ярослава Ярославського, присвячений підсумкам першого року роботи новоствореної установи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на на повідомлення "Земельного банку".

За цей час державний оператор суттєво активізував процеси розпорядження землями сільськогосподарського призначення та запустив регулярне наповнення бюджету від оренди державних ділянок.

За рік було оголошено аукціони на 68,5 тисячі гектарів державних земель. Торги відбулися на площу 64,5 тисячі гектарів, а у законне користування аграрії отримали 53,2 тисячі гектарів у 18 регіонах України. Для обліку земель "Земельний банк" подав 1962 клопотання до територіальних органів Держгеокадастру та уклав 1804 договори оренди.

Паралельно велася робота із моніторингу використання земель. Протягом року було обстежено 274 ділянки загальною площею 19,3 тисячі гектарів. За результатами перевірок виявлено 15 випадків самовільного зайняття державних земель на 1,4 тисячі гектарів у шести областях.

Суттєвим результатом стало наповнення бюджету. Переможці торгів вже сплатили 1,019 мільярда гривень із ПДВ. За словами Ярославського, раніше держава фактично не отримувала жодних доходів від використання своїх земель, але тепер надходження від орендної плати та дивідендів поповнюватимуть бюджет щороку.

"Раніше держава не отримувала жодних надходжень зі своїх земель, а тепер кошти надходитимуть щороку. Це не одноразова акція: державний бюджет буде регулярно поповнюватися за рахунок орендної плати та сплати дивідендів", — наголосив Ярославський

Додамо, у період із 21 по 25 липня в системі Prozorro.Продажі відбулося 26 онлайн-аукціонів суборенди державних сільськогосподарських земель. Загальна площа виставлених ділянок становила 1788,4 га, а лоти були розташовані у шести областях: Харківській, Закарпатській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській та Київській.