Государственный земельный банк подвел итог первого года работы: более 53 тыс. га передано аграриям

В Киеве состоялся публичный отчет генерального директора "Государственного земельного банка" Ярослава Ярославского, посвященный итогам первого года работы новосозданного учреждения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Земельного банка".

В настоящее время государственный оператор существенно активизировал процессы распоряжения землями сельскохозяйственного назначения и запустил регулярное наполнение бюджета от аренды государственных участков.

За год были объявлены аукционы на 68,5 тысяч гектаров государственных земель. Торги прошли на площадь 64,5 тысячи гектаров, а в законное пользование аграрии получили 53,2 тысячи гектаров в 18 регионах Украины. Для учета земель "Земельный банк" подал 1962 ходатайство в территориальные органы Госгеокадастра и заключил 1804 договора аренды.

Параллельно велась работа по мониторингу использования земель. В течение года было обследовано 274 участка общей площадью 19,3 тысяч гектаров. По результатам проверок выявлено 15 случаев самовольного занятия государственных земель на 1,4 тысяч гектаров в шести областях.

Существенным результатом явилось наполнение бюджета. Победители торгов уже уплатили 1,019 миллиарда гривен по НДС. По словам Ярославского, ранее государство фактически не получало никаких доходов от использования своих земель, но теперь поступления от арендной платы и дивидендов будут ежегодно пополнять бюджет.

"Раньше государство не получало никаких поступлений со своих земель, а теперь средства будут поступать ежегодно. Это не разовая акция: государственный бюджет будет регулярно пополняться за счет арендной платы и уплаты дивидендов", - подчеркнул Ярославский.

Добавим, в период с 21 по 25 июля в системе Prozorro. Продажи состоялось 26 онлайн-аукционов субаренды государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь выставленных участков составила 1788,4 га, а лоты расположены в шести областях: Харьковской, Закарпатской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской и Киевской.