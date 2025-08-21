Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Наличный курс:

USD

41,39

41,30

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государственный земельный банк подвел итог первого года работы: более 53 тыс. га передано аграриям

земельный банк Ярослав Ярославский
За год Земельный банк передал аграриям 53 тыс. га

В Киеве состоялся публичный отчет генерального директора "Государственного земельного банка" Ярослава Ярославского, посвященный итогам первого года работы новосозданного учреждения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Земельного банка".

В настоящее время государственный оператор существенно активизировал процессы распоряжения землями сельскохозяйственного назначения и запустил регулярное наполнение бюджета от аренды государственных участков.

За год были объявлены аукционы на 68,5 тысяч гектаров государственных земель. Торги прошли на площадь 64,5 тысячи гектаров, а в законное пользование аграрии получили 53,2 тысячи гектаров в 18 регионах Украины. Для учета земель "Земельный банк" подал 1962 ходатайство в территориальные органы Госгеокадастра и заключил 1804 договора аренды.

Параллельно велась работа по мониторингу использования земель. В течение года было обследовано 274 участка общей площадью 19,3 тысяч гектаров. По результатам проверок выявлено 15 случаев самовольного занятия государственных земель на 1,4 тысяч гектаров в шести областях.

Существенным результатом явилось наполнение бюджета. Победители торгов уже уплатили 1,019 миллиарда гривен по НДС. По словам Ярославского, ранее государство фактически не получало никаких доходов от использования своих земель, но теперь поступления от арендной платы и дивидендов будут ежегодно пополнять бюджет.

"Раньше государство не получало никаких поступлений со своих земель, а теперь средства будут поступать ежегодно. Это не разовая акция: государственный бюджет будет регулярно пополняться за счет арендной платы и уплаты дивидендов", - подчеркнул Ярославский.

Добавим, в период с 21 по 25 июля в системе Prozorro. Продажи состоялось 26 онлайн-аукционов субаренды государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь выставленных участков составила 1788,4 га, а лоты расположены в шести областях: Харьковской, Закарпатской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской и Киевской.

Автор:
Татьяна Гойденко