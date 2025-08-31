Субаренда государственных земель: торги "Земельного банка" принесли 11,6 млн грн за неделю

С 25 по 29 августа в системе "Prozorro.Продажи" состоялось 32 онлайн-аукциона субаренды государственных сельскохозяйственных земель. Суммарная выручка за неделю составила 11,6 млн грн плюс 2,3 млн грн НДС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Земельного банка".

Аукционы "Земельного банка"

Земли площадью 1070 га были представлены в Харьковской, Кировоградской, Закарпатской, Одесской, Сумской и Киевской областях.

Основные результаты аукционов за неделю:

Потенциальный экономический эффект от торгов – 13,9 млн грн с НДС.

Было подано 94 предложения от участников.

Средняя стоимость субаренды за 1 гектар – 10 851 грн.

Стоимость всех земельных участков повысилась в 3 раза.

Самый дорогой участок этой недели – в Харьковской области, площадью 203,8 га. Ее стартовая цена выросла в 4,5 раза и составила 4,5 млн грн, а стоимость одного гектара – 22 077 грн.

О "Земельном банке"

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании госпредприятий.

Этот инвестиционный продукт делает невозможным коррупцию, убирает любые теневые схемы и позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro.Продажи.

Добавим, за год работы "Земельного банка" были объявлены аукционы на 68,5 тысяч гектаров государственных земель. Торги прошли на площадь 64,5 тысячи гектаров, а в законное пользование аграрии получили 53,2 тысячи гектаров в 18 регионах Украины. Для учета земель "Земельный банк" подал 1962 ходатайство в территориальные органы Госгеокадастра и заключил 1804 договора аренды.