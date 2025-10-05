​​"Земельний банк": держава отримала 52,3 млн грн за тиждень від суборенди земель через Prozorro.Продажі

У системі Prozorro.Продажі цього тижня відбулося 16 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель, організованих ТОВ "Державний земельний банк".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Земельний банк".

Торги проходили у Миколаївській, Харківській, Київській, Закарпатській, Кіровоградській та Хмельницькій областях. Загальна площа земельних ділянок, виставлених на торги, склала 3 535,86 гектарів.

За результатами аукціонів сумарна вартість переможних ставок досягла 52,3 мільйона гривень, а з урахуванням податку на додану вартість економічний ефект може скласти 62,7 мільйона гривень.

За тиждень учасники торгів подали 55 пропозицій. У середньому суборенда одного гектара коштувала 14 793 гривні. Під час торгів вартість лотів у середньому зросла у 4,4 рази.

Найдорожчий лот тижня

Найбільший і найдорожчий лот цього тижня розташований на Миколаївщині. Земельна ділянка площею 925,37 гектара викликала конкуренцію серед чотирьох учасників. Початкова ставка зросла у 4,1 раза й досягла 12,8 мільйона гривень. Середня вартість гектара на цій ділянці становила 13 832 гривні.

Окремо варто відзначити результати торгів 2 жовтня, коли у Prozorro.Продажі відбулося шість аукціонів. Лоти розташовувалися на території Миколаївської, Кіровоградської, Київської, Закарпатської та Хмельницької областей. Їхня загальна площа склала 954,5 гектара.

За підсумками торгів "Земельний банк" отримав 25 пропозицій від учасників. Стартова сумарна вартість у 3,2 мільйона гривень зросла у 5,6 разів, досягнувши 18,6 мільйона гривень. З урахуванням ПДВ очікуваний економічний ефект складе 22,3 мільйона гривень. Середня вартість оренди одного гектара становила 19 490 гривень.

Найдорожчий лот серед них також припав на Миколаївську область. Земельна ділянка площею 746,74 гектара зібрала чотирьох учасників. У результаті стартова ціна зросла у 4,3 раза, а фінальна ставка склала 12 мільйонів гривень. Це означає, що один гектар цієї ділянки оцінено у 16 100 гривень.

Додамо, на початку вересня у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 16 аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 11,3 млн гривень. Загалом очікуваний економічний ефект від торгів разом із 20% ПДВ склав 13,6 млн гривень.