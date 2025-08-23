Результати торгів "Земельного банку": 18,3 млн грн за тиждень і понад 1,2 млн грн за останні аукціони

З 18 по 22 серпня у системі Prozorro.Продажі відбулося 31 онлайн-аукціон суборенди державних сільськогосподарських земель у семи областях України. Загальна площа ділянок, виставлених на торги, склала 1577 гектарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Земельний банк".

За підсумками цих аукціонів було отримано 18,3 млн грн та додатково 3,7 млн грн ПДВ. Потенційний економічний ефект становить близько 22 млн грн з ПДВ. У торгах взяли участь 102 пропозиції від учасників. Середня вартість суборенди одного гектара склала 11 629 грн, а підвищення стартової ціни по всіх лотах у середньому відбулося в чотири рази.

Найдорожчою ділянкою стала земля на Миколаївщині площею майже 396 гектарів. Її фінальна ціна досягла 6 млн грн, що у 4,5 раза більше від стартової. Вартість оренди одного гектара цієї ділянки склала 15 154 грн.

Крім того, 21–22 серпня відбулося ще 10 аукціонів у Харківській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Їхня загальна площа становила 237 гектарів, а запропонована вартість суборенди — 1,04 млн грн плюс 208 тис. грн ПДВ. Потенційний економічний ефект оцінюється у понад 1,2 млн грн.

У цих торгах учасники подали 21 пропозицію, середня ціна суборенди одного гектара склала 4389 грн. Найдорожчим лотом стала ділянка на Харківщині площею 157 гектарів, за яку фінальна ставка сягнула 634 тис. грн.

Додамо, за рік роботи "Земельного банку" було оголошено аукціони на 68,5 тисячі гектарів державних земель. Торги відбулися на площу 64,5 тисячі гектарів, а у законне користування аграрії отримали 53,2 тисячі гектарів у 18 регіонах України. Для обліку земель "Земельний банк" подав 1962 клопотання до територіальних органів Держгеокадастру та уклав 1804 договори оренди.