Результаты торгов "Земельного банка": 18,3 млн грн за неделю и более 1,2 млн грн за последние аукционы

С 18 по 22 августа в системе Prozorro.Продажи состоялось 31 онлайн-аукцион субаренды государственных сельскохозяйственных земель в семи областях Украины. Общая площадь участков, выставленных на торги, составила 1577 га.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Земельный банк ".

По итогам этих аукционов было получено 18,3 млн. грн. и дополнительно 3,7 млн. грн. НДС. Потенциальный экономический эффект составляет около 22 млн. грн. с НДС. В торгах приняло участие 102 предложения от участников. Средняя стоимость субаренды одного гектара составила 11629 грн, а повышение стартовой цены по всем лотам в среднем произошло в четыре раза.

Самым дорогим участком стала земля в Николаевской области площадью почти 396 гектаров. Ее финальная цена достигла 6 млн грн, что в 4,5 раза больше стартовой. Стоимость аренды одного гектара этого участка составила 15154 грн.

Кроме того, 21-22 августа прошло еще 10 аукционов в Харьковской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях. Их общая площадь составляла 237 гектаров, а предложенная стоимость субаренды – 1,04 млн грн плюс 208 тыс. грн НДС. Потенциальный экономический эффект оценивается более чем в 1,2 млн грн.

В этих торгах участники представили 21 предложение, средняя цена субаренды одного гектара составила 4389 грн. Самым дорогим лотом стал участок в Харьковской области площадью 157 гектаров, за который финальная ставка достигла 634 тыс. грн.

Добавим, за год работы "Земельного банка" были объявлены аукционы на 68,5 тысяч гектаров государственных земель. Торги прошли на площадь 64,5 тысячи гектаров, а в законное пользование аграрии получили 53,2 тысячи гектаров в 18 регионах Украины. Для учета земель "Земельный банк" подал 1962 ходатайство в территориальные органы Госгеокадастра и заключил 1804 договора аренды.