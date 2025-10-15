Рік роботи "Земельного банку": понад 62 тис. га передано у користування

Фонд державного майна України, ТОВ “Державний земельний банк” та партнери підбили підсумки року роботи проєкту “Земельний банк”. З 1 жовтня 2024 року аграрії сплатили 1,19 млрд грн за оренду 62 194 га державних сільськогосподарських земель.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про аукціони держземель

З 1 жовтня 2024 року "Земельний банк" уклав 927 угод і передав у законне користування 62 194 гектари державних сільськогосподарських земель. За цей період надійшло 4 539 пропозицій від учасників торгів, а середня ставка суборенди становила 19,1 тис. грн за гектар на рік із ПДВ.

Аграрії сплатили за користування державними землями 1,19 млрд грн, що підтверджує високий рівень зацікавленості та ефективність роботи проєкту.

Загалом на торги було виставлено 73,8 тис. гектарів державних сільськогосподарських земель у 19 регіонах України.

Переважна більшість переможців аукціонів — 91,3% — це представники малого та середнього агробізнесу. Такий результат свідчить про високий рівень довіри до системи та забезпечення рівного доступу агровиробників з усіх регіонів країни до державних земельних ресурсів.

Що таке "Земельний банк"

"Земельний банк" — це сучасний і прозорий механізм оренди державних сільськогосподарських земель, які перебувають у користуванні державних агропідприємств.

Проєкт створено для того, щоб зробити доступ до державної землі відкритим, чесним і вигідним. Через онлайн-аукціони на платформі Prozorro.Продажі кожен охочий може орендувати земельну ділянку для ведення власного агробізнесу. Система повністю виключає корупційні ризики та тіньові схеми.

Хто може орендувати державну землю

Взяти участь в аукціонах можуть усі резиденти України — зокрема:

фермери та аграрні компанії;

приватні підприємці;

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

громадяни, які хочуть розпочати власну справу в агросфері.

Тривалість оренди залежить від призначення земельної ділянки:

до 14 років — для вирощування однорічних культур;

до 25 років — для вирощування багаторічних насаджень.

Мінімальна стартова вартість оренди становить не менше 12% від нормативної грошової оцінки землі, що відповідає приблизно 3–4 тис. грн за гектар на рік залежно від регіону.

Реальна ціна визначається під час аукціону — за принципом "хто запропонує більше, той і переможе". За даними Prozorro.Продажі, орендна плата за 1 гектар може сягати 30–40 тис. грн на рік, залежно від якості ґрунтів, розташування та попиту.

Як узяти участь в аукціоні