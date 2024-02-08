"Благодарности в конвертах" не будет. Рада упростила процесс изменения целевого назначения земли

Верховная Рада приняла в целом закон №9627 , значительно упрощающий процесс изменения целевого назначения земель с целью стимулирования экономического восстановления. Это позволит ликвидировать бюрократические барьеры для заинтересованных в строительстве новых промышленных или энергетических объектов в Украине.

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Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский.

По его словам, теперь вместо длительного процесса получения разрешений, которое могло занимать до 3 лет, процедура не будет превышать 1,5 месяца.

Согласно сообщению, закон отменяет требование разработки градостроительной и землеустройства документации для изменения целевого назначения земель с сельскохозяйственного на промышленное использование.

Теперь это возможно на основе вывода местных органов градостроительства и архитектуры. Новая процедура будет касаться территорий вне населенных пунктов без разработанной градостроительной документации и будет применяться к объектам промышленности и энергетики во время военного положения и в течение пяти лет после его завершения.

"Убираются возможности для чиновников регионального уровня пускать предпринимателя, который не хочет платить взятки, "по большому кругу" сбора справок. Этого многомиллиардного рынка "благодарностей в конвертах" больше не будет. Конечно и сейчас, когда идет война, и после победы Украина просто не может себе позволить отпугивать промышленных инвесторов сложными и долгими процедурами. Напротив, каждый, кто умеет строить заводы, должен получить от государства максимальное содействие", — отметил Кисилевский.

Он также отметил, что аналогичный механизм уже был введен для релокированных предприятий и других объектов и теперь расширен на промышленные и энергетические объекты.

Кисилевский добавил, что после того, как президент подпишет закон и вступит в силу, процедура изменения целевого назначения земельных участков будет упрощена и будет проходить по рекомендации ответственного местного органа по вопросам градостроительства и архитектуры о возможности реализации запланированного проекта. Это освободит застройщиков от необходимости создания градостроительной и землеустроительной документации.

Напомним, 1 января 2024 года стартовал второй этап земельной реформы. В новом году покупать сельскохозяйственные угодья смогут не только граждане, но и юридические лица с украинскими бенефициарами не более 10 тыс. га на одну компанию. Однако вместо приобретения новых участков компании, уже имевшие большие земельные активы, решили их продавать.

Источник фото: ua.depositphotos.com