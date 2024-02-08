"Подяк у конвертах" не буде. Рада спростила процес зміни цільового призначення землі

Верховна Рада прийняла в цілому закон № 9627 , що значно спрощує процес зміни цільового призначення земель з метою стимулювання економічного відновлення. Це дозволить ліквідувати бюрократичні бар'єри для осіб, зацікавлених у будівництві нових промислових або енергетичних об'єктів в Україні.

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Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський.

За його словами, тепер замість тривалого процесу отримання дозволів, що міг займати до 3 років, процедура не перевищуватиме 1,5 місяця.

Згідно з повідомленням, закон скасовує вимогу розробки містобудівної та землеустрої документації для зміни цільового призначення земель з сільськогосподарського на промислове використання.

Тепер це можливо на основі висновку від місцевих органів містобудування та архітектури. Нова процедура стосуватиметься територій за межами населених пунктів без розробленої містобудівної документації і буде застосовуватися до об'єктів промисловості та енергетики під час воєнного стану та протягом п'яти років після його завершення.

"Прибираються можливості для чиновників регіонального рівня пускати підприємця, який не хоче платити хабарів, "по великому колу" збирання довідок. Цього багатомільярдного ринку "подяк у конвертах" більше не буде. Звичайно і зараз, коли йде війна, і після перемоги Україна просто не може собі дозволити відлякувати промислових інвесторів складними та довгими процедурами. Навпаки, кожен хто вміє будувати заводи, має отримати від держави максимальне сприяння", — відзначив Кисилевський.

Він також зазначив, що аналогічний механізм вже був запроваджений для релокованих підприємств та інших об'єктів і тепер розширений на промислові та енергетичні об'єкти.

Кисилевський додав, що після того, як президент підпише закон і він набуде чинності, процедура зміни цільового призначення земельних ділянок буде спрощена і відбуватиметься за рекомендацією відповідального місцевого органу з питань містобудування та архітектури щодо можливості реалізації запланованого проекту. Це звільнить забудовників від необхідності створення містобудівної та землеустроєвої документації.

Нагадаємо, 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. В новому році купувати сільськогосподарські угіддя зможуть не тільки громадяни, а й юридичні особи з українськими бенефіціарами, не більше 10 тис. га на одну компанію. Проте, замість придбання нових ділянок, компанії, що вже мали великі земельні активи, вирішили їх продавати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com