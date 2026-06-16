Нацбанк будет защищать штраф для банка Порошенко в суде

Национальный банк заявил, что в суде будет защищать правомерность штрафа, наложенного на АО "МИБ" (банк, связываемый с Петром Порошенко), за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Речь идет о санкциях на сумму 13,5 млн грн и письменной оговорке, которые банк обжаловал в судебном порядке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ будет защищать в суде штраф

Напомним, НБУ применил меры влияния к АО "МИБ" из-за нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга и валютных операций:

1) Штраф в размере 13 515 000,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", заключающегося в неисполнении мониторинга.

Указанное нарушение привело к:

ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, в частности ненадлежащее исполнение обязанности по оценке риск-профиля банка и выявление соответствующих критериев риска клиентов в соответствии с внутренними документами по вопросам УИК/ФТ, что является нарушением требований частей первой и второй статьи 7 Закона об УИК/ФТ;

ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам УИК/ФТ, а также отсутствия в них процедур, достаточных для эффективного управления рисками, что является нарушением требований абзацев первого и второго части первой статьи 8 Закона об УИК/ФТ;

ненадлежащего исполнения обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов, включая усиленные меры надлежащей проверки, что является нарушением требований пункта 4 части второй статьи 8 и части первой статьи 12 Закона о НДП/ФТ;

несвоевременного или неполного предоставления по запросам инспекционной группы достоверной информации и документов, являющихся нарушением требований пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ и пункта 44 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и санкционного надзора, 2020 № 90 (с изменениями);

внедрение системы автоматизации, не обеспечивающей полного выполнения банком обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга, являющегося нарушением подпункта 9 пункта 18 раздела II Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 19 мая 2020 года № 65 (с изменениями).

2) Письменная оговорка за нарушение требований, в частности пункта 4 постановления Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года № 37 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам надзора" (с изменениями, внесенными постановлением от 29.07.2024 № 93), в в приложении 1 к Положению №90.

О деловой репутации Порошенко

Нацбанк Украины 28 апреля 2025 года решил, что бизнес-репутация Петра Порошенко является "небезупречной". Это касается его как главного владельца Международный инвестиционный банк.

Решение было принято из-за того, что, согласно украинским законам, если государство налагает на человека санкции (а СНБО ввел их против Порошенко бессрочно), НБУ автоматически был обязан признать его деловую репутацию " небезупречной ". У владельцев банков по закону должны иметь идеальную репутацию. Поскольку Порошенко владеет МИБ опосредованно через свой инвестиционный фонд " Прайм Эссетс Кэпитал ", это решение НБУ поставило под вопрос о его праве сохранять контроль над банком.

Сам Порошенко заявил, что рассмотрение вопроса о "небезупречной репутации" свидетельствует о серьезных проблемах с репутацией самого Нацбанка, который по Конституции должен быть чисто независимым регулятором, а " по существу стал исполнителем политического заказа ".

О банке

АО "МИБ" (Акционерное общество "Международный инвестиционный банк") – украинский универсальный банк, продолжающий активно работать на финансовом рынке. Банк имеет лицензию Национального банка и является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Среди владельцев банка – бывший президент Украины Петр Порошенко, владеющий самой большой долей, и его сын Алексей Порошенко. АО "МИБ" предоставляет широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Национальный банк Украины осуществляет постоянное наблюдение за деятельностью МИБ и, в случае выявления нарушений, применяет соответствующие меры воздействия.