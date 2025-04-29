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Деловую репутацию Петра Порошенко НБУ счел небезупречной: что будет с его банком

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: facebook.com

В связи с применением санкций Петру Порошенко Национальный банк Украины признал его деловую репутацию небезупречной, как владельца существенного участия в Акционерном обществе "Международный инвестиционный банк".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

НБУ признал репутацию Порошенко небезупречной

Отмечается, что такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял на заседании 28 апреля 2025 года.

Сообщается, что основанием для принятия решения стало применение к владельцу существенного участия в АО " МИБ " Порошенко признаки небезупречной деловой репутации из-за наложенных на него санкций.

Отметим , 60% акций Международного инвестиционного банка принадлежат компаниям бывшего президента Петра Порошенко, еще 10% – его сыну Алексею. Владельцем 14% акций является партнер Порошенко, бывший народный депутат от БПП — Игорь Кононенко.

Напомним, 12 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции, включающие блокировку активов, прекращение торговых операций, ограничение вывода капиталов, остановку экономических обязательств.

Депутаты пытались сорвать заседание

В регуляторе отметили, что заседание Комитета проводилось в дистанционном формате. На нем присутствовали адвокат Порошенко и представитель АО "МИБ".

Но народные депутаты Украины от партии "Европейская солидарность" прибыли в здание НБУ и потребовали обеспечить им возможность физически присутствовать на заседании

"Национальный банк расценивает действия народных депутатов и сопровождавших их лиц, в частности ведение прямой трансляции их пребывания в НБУ в эфире "5 канала" и вызов Национальной полиции, как попытку давления на работников НБУ и попытку сорвать работу Комитета. НБУ рассмотрит возможность подачи заявления в правоохранительные органы о давлении и препятствования деятельности со стороны указанных народов — регуляторы.

Кроме того, НБУ оштрафовал АО "Международный инвестиционный банк" на 20,5 млн грн   за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению проверки клиентов, неприменение в деятельности риск-ориентированного подхода и несвоевременное предоставление информации по требованию регулятора. При этом в НБУ отвергли обвинения в якобы "политическом преследовании оппозиции" и "выполнении указаний власти".

Ранее НБУ уже признал небезупречной репутацию польского акционера Идея Банка Лешека Чарнецкого. Эта история окончилась тем, что ему пришлось продать банк Сергею Тигипко.

Что говорит Порошенко

"На самом деле рассмотрение вопроса о "небезупречной репутации" свидетельствует о серьезных проблемах с репутацией самого Нацбанка, который по Конституции должен быть чисто независимым регулятором, а по сути стал исполнителем политического заказа", — заявил Порошенко.

Он считает, что здесь речь уже не о его репутации — а о репутации НБУ, о репутации целого государства.

"Незаконные действия НБУ и его главы Пышного, являющегося другом главы ОП Ермака, являются очередным этапом зачистки политического поля и создания проблем для оппозиции. Хотя на самом деле это создаст проблемы самому Нацбанку и Украине", — убежден Порошенко.

Автор:
Светлана Манько