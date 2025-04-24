Соглашение на $36,5 млн: Тигипко стал новым владельцем Идея Банка

Польская компания Getin Holding SA 23 апреля успешно завершила продажу 100% акций львовского Идея Банка — 27-го по размеру активов в Украине. Покупателем выступила кипрская Alkemi Limited, входящая в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Тигипко приобрел Идея Банк в Getin Holding

Соглашение состоялось в соответствии с условиями предварительного договора, заключенного 18 октября прошлого года, отмечено в биржевом сообщении

Согласно условиям соглашения, Getin Holding получил за пакет акций Идея Банка сумму, эквивалентную $36,5 млн. Дополнительно компании было уплачено $194,339 тыс. евро как вознаграждение за эксклюзивный договор, подписанный с покупателем 22 апреля 2025 года.

Кроме того, продавец получил отдельную выплату за передачу прав на средства, размещенные на депозите в Идея Банка, которая составила 30,24 млн грн в пересчете на евро — 633,79 тыс. грн.

Эта операция была осуществлена на основании трехстороннего договора поручения между Getin Holding, покупателем и банком, заключенного 23 апреля 2025 года.

Путь к соглашению

НБУ решением от 21 апреля дал согласие Тигипко на опосредованное приобретение 100% акций Идея Банка.

Процесс приобретения Идея Банка Сергеем Тигипко затянулся из-за длительной проверки документов со стороны Национального банка Украины. Это была уже не первая попытка продать финучреждение: еще в 2022 г. сорвалось соглашение между Getin Holding и ПУМБом, поскольку стороны не выполнили условия договора. Впоследствии польский владелец вообще приостановил процесс продаж из-за начала полномасштабной войны в Украине.

В 2023 году ситуация усугубилась еще больше — НБУ признал деловую репутацию Getin Holding и его владельца Лешека Чарнецкого небезупречной. Регулятор временно лишил компанию права голоса в Идее Банка и обязал устранить выявленные нарушения в течение года. Однако даже после этого право голоса так и не было возвращено. Для управления банком было назначено доверенное лицо — президента Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоту.

В октябре 2024 года, правление Getin и группа "ТАС" Тигипко подписали договор купли-продажи Идея Банка. Базовая сумма сделки составила $34 млн. В тот же месяц Getin получил решение НБУ о продлении шестимесячного срока на продажу Идея Банка – до конца января 2025 года.

12 декабря 2024 года Антимонопольный комитет Украины предоставил Тигипко разрешение на сделку, а Нацбанк Украины в конце января 2025 года сообщил о получении от Тигипко пакета документов по согласованию покупки Идея Банка.

В конце марта 2025 года польский Getin Holding SA заключил очередное приложение к договору с кипрской компанией "Алкеми Лимитед", владельца группы "ТАС" Сергея Тигипко, о продаже 100% акций Идея Банка, согласно которому срок выполнения откладочных условий продлен до 30 апреля 2025 года.

Про Идея Банк

Идея Банк – один из старейших банков в Украине, основанный в августе 1989 года как Прикарпатлесбанк для обслуживания лесной и деревообрабатывающей отраслей. В 2007 году он вошел в состав польской финансовой группы Getin Holding SA

По данным НБУ, на начало марта 2024 года Идея Банк занимал 26 место по размеру активов среди 63 украинских банков — 11,01 млрд грн. По итогам 2023 года его чистая прибыль составила 509,9 млн. грн.

По состоянию на 1 марта 2025 года активы банка выросли до 12,68 млрд грн, что составило 0,34% от общих активов банковской системы. По этому показателю он опустился на 27 место среди 60 банков.