НБУ согласовал Тигипко покупку Идея Банка после длительной проверки

21 апреля Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о предоставлении согласия Сергею Тигипко, владельцу группы "ТАС", на опосредованное приобретение полного пакета акций (100%) львовского Идея Банка.

Об этом говорится в биржевом сообщении продавца – польского Getin Holding SA, пишет "Интерфакс-Украина".

Таким образом, было выполнено еще одно условие перехода права собственности на акции Идея Банк Украина, определенное в договоре.

Перед этим, 14 и 27 марта, продавец сообщил, что из-за необходимости проверки поданных документов и информации Национальный банк Украины (НБУ) продлил еще на 30 рабочих дней срок принятия решения о согласовании соглашения купли-продажи Идея Банка .

Долгий путь к соглашению

Процесс приобретения Сергеем Тигипко Идея Банка затянулся из-за проверки документов НБУ. Ранее, в 2022 году, сорвалось соглашение Getin с ПУМБом о продаже Идея Банка из-за невыполнения условий. После этого Getin отказался от продаж из-за войны.

В 2023 году НБУ признал репутацию Getin и его владельца Чарнецкого небезупречной, временно лишил Getin права голоса в Идея Банка и требовал устранения нарушений в течение года, но впоследствии право голоса не вернул. Был назначен доверительный управляющий — президент Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота.

В октябре 2024 года, правление Getin и группа "ТАС" Тигипко подписали договор купли-продажи "Идея Банка". Базовая сумма сделки составила $34 млн. В тот же месяц Getin получил решение НБУ о продлении шестимесячного срока на продажу Идея Банка – до конца января 2025 года.

12 декабря 2024 года Антимонопольный комитет Украины предоставил Тигипко разрешение на сделку, а Нацбанк Украины в конце января 2025 года сообщил о получении от Тигипко пакета документов по согласованию покупки Идея Банка.

В конце марта 2025 года польский Getin Holding SA заключил очередное приложение к договору с кипрской компанией "Алкеми Лимитед", владельца группы "ТАС" Сергея Тигипко, о продаже 100% акций Идея Банка, согласно которому срок выполнения откладочных условий продлен до 30 апреля2.

Про Идея Банк

Идея Банк, один из старейших в Украине, основанный в августе 1989 года как Прикарпатлесбанк для поддержки лесной и деревообрабатывающей промышленности, в 2007 году был приобретен польской группой Getin Holding SA

По данным НБУ, на начало марта 2024 года Идея Банк занимал 26 место по активам (11,01 млрд грн) среди 63 украинских банков, а его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн.

По состоянию на 1 марта 2025 г. общие активы Идея Банка составляли 12,68 млрд грн, или 0,34% от общих активов банковской системы. По этому показателю он был 27-м среди 60 украинских банков.